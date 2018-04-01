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Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, İzmir'de toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de dün yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş'ın cenazesi, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Bayraklı ilçesinde toprağa verildi

01 Nisan 2018 18:48

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de dün yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş\'ın cenazesi, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Bayraklı ilçesinde toprağa verildi. 
\'Göç göç oldu göçler yola dizildi\', \'Huma kuşu yükseklerden seslenir\', \'Tutam yar elinden tutam\', \'Bülbülün kanadı sarı\' gibi türküleri seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, gırtlak kanseri teşhisi konularak, şubat ayında ameliyata alınmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından sevenlerinden destek ve dua isteyen ünlü sanatçı, tedaviye alındığı İzmir  Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dün yaşamını yitirdi. Kemertaş için bugün Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kemertaş\'ın yakınları ile sevenlerinin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu da katıldı. Mükerrem Kemertaş\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

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