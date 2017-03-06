Türk hâkimin durumu Güvenlik Konseyi'ne gidiyor

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) tarafından yapılan açıklamada Hâkim Sefa Akay'ın mahkemenin talimatı olmasına karşın Türkiye hükümeti tarafından serbest bırakılmadığı belirtildi. Açıklamada Akay'ın durumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağı belirtildi. Konseyin konuyla ilgili ne gibi tedbirler alabileceği bilinmiyor.

Hâkim Sefa Akay, Ruanda Soykırımı davalarına bakan BM Ceza Mahkemesi'nin temyiz başvurularına bakan heyetine dâhildi. Akay, 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2016 Eylül'ünde gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler Mahkemesi ocak ayında diplomatik dokunulmazlığı olan Sefa Akay'ın serbest bırakılması talimatı verdi. Mahkeme Akay'ın serbest bırakılması ve yasal prosedürün durdurulması için Türkiye'ye 14 Şubat tarihine kadar süre tanıdı.

MICT Başkanı Hâkim Theodor Meron bugün yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin henüz bu talimatı yerine getirmediğini açıkladı.

MICT Ruanda ve Yugoslavya ile ilgili davalara bakan uluslararası ceza mahkemelerinin verdiği kararlarla ilgili temyiz başvurularına ve kalan diğer hukuki davalara bakıyor. Mahkemenin gördüğü davalar arasında Ruanda eski bakanı Augustin Ngirabatware ile ilgili dava da bulunuyor.

Eski bakan, Ruanda Ceza Mahkemesi tarafından soykırıma kışkırtma, teşvik, yardım ve yataklık gibi suçlardan 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ngirabatware mahkemeye yeni kanıtlar sunarak hakkındaki cezanın gözden geçirilmesini talep etmişti. Başvuruyu değerlendirecek hâkimler arasında Sefa Akay da bulunuyor.

MICT Başkanı Meron açıklamasında bu davaya da atıfta bulundu. Açıklamada Türkiye'nin "mahkeme kararına riayet etmemesi, Temyiz Mahkemesi'nin bu davadaki liyakatlarını değerlendirmesine somut engel çıkarmakta ve Mekanizma'nın yargı bağımsızlığını tehdit etmektedir” denildi.

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AP, DPA, AFP / EC, HT