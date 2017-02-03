"Türk hakemliğinin en büyük açmazı önemli bir maç için ikinci bir alternatifi üretemiyor olması"

Eski hakem ve Fanatik gazetesi yazarı Deniz Çoban, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak kupa derbisine görev yapacak Ali Palabıyık'ın görevlendirilmesine ilişkin olarak "Daha önce birçok platformda ifade ettiğim gibi kupa derbisineAli Palabıyıkatandı. Aslında Türk hakemliğinin son zamanlardaki en büyük açmazı bu. Oynanacak olan önemli bir maç arifesinde o maçı yönetecek ikinci bir alternatifi sistem ısrarla üretemiyor ve önemli maçlar aynı isimler üzerinde dönüyor. " dedi.

Çoban'ın Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Daha önce birçok platformda ifade ettiğim gibi kupa derbisineAli Palabıyıkatandı. Aslında Türk hakemliğinin son zamanlardaki en büyük açmazı bu. Oynanacak olan önemli bir maç arifesinde o maçı yönetecek ikinci bir alternatifi sistem ısrarla üretemiyor ve önemli maçlar aynı isimler üzerinde dönüyor.

Belli bir süre sonra; aynı maçlarda, aynı isimleri düdük çalarken gören kamuoyu, futbolun doğasında olan hakem hatalarını o isimlerle özdeşleştiriyor ve yıpranma da başlıyor. Geçmişte Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Bülent Yıldırım gibi isimlerin yaşadığı yıpranma süreci bugün Palabıyık için de başlamış görünüyor.





"Bu noktaya gelmesi tesadüf değil"





Ali Palabıyık şu anda kamuoyu nezdinde henüz yıpranmamış bir isim. Bu noktaya gelmesi elbette tesadüf değil. Son dönemlerin en az tartışılan hakemlerinden ve her maç üstüne koyarak gidiyor. Avrupa’da bu sezon almış olduğu maçların seviyesi ve ileriye dönük almış olduğu olumlu mesajlar moral motivasyon olarak kendisine katkı sunmuş gözüküyor. Palabıyık önceki maçlardaki ortalama performansını bu maça yansıtabilecek olursa; maçın altından başarıyla kalkabilecektir.



"İlk derbide hatalar yaptı"





‘Bu sezon yönettiği Beşiktaş- Galatasaray tartışılmadan çıkması tecrübe açısından onun için büyük bir artıydı ancak o maçtaki kart hataları ise onun çok önemli eksikliğiydi. Henüz ikinci kez bir derbi tecrübesi yaşayacak olması, takımların ve kamuoyunun son dönemlerde hakemler üzerinde oluşturduğu olumsuz hava; Palabıyık’ın işini zorlaştırabilecek diğer etmenler gibi görünüyor."