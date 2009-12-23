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Spor

Türk hakeme şike suçlaması

Çetin Sevinç (27) ’şüpheli aktivitelere’ karıştığı gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından açığa alındı.

23 Aralık 2009 02:00

Almanya’da yan hakem olarak görev alan Çetin Sevinç (27) ’şüpheli aktivitelere’ karıştığı gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu tarafından açığa alındı.

1860 Münih’in Oberhausen’ı 1-0 yendiği maçta görev alan Sevinç’in bir muhbirin ifadesiyle ’maçı manipüle etmesi için anlaştığı’ düşünülüyor. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Zwanziger ise “Üzülerek söylemem gerekiyor ki ortaya çıkan kanıtlar yardımcı hakemi zan altında bırakıyor” dedi. Bild Gazetesi’ne konuşan Sevinç ise bütün iddiaları reddederek, “Bunların hepsi saçmalık, ne birisiyle maç öncesi ya da sonunda konuştum nede böyle bir işe girdim” diye konuştu.

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