-TÜRK HAKEM MAÇI TATİL ETTİ BERLİN (A.A) - 02.04.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde dün akşam oynanan St. Pauli-Schalke 04 karşılaşması, tribünden atılan bir bira bardağın yardımcı hakeme isabet etmesinden dolayı Türk hakem Deniz Aytekin tarafından 89. dakikada tatil edildi. Schalke 04'ün 26. dakikada Raul ve 66. dakikada Drexler'in attığı goller ile 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 88. dakikasında tribünlerden atılan bir bira bardağı, yardımcı hakem Thorsten Schiffner'in ensesine isabet etti ve hakemin yere yığıldı. Karşılaşmanın orta hakemi Deniz Aytekin, hemen Schiffner'in yanına gitti ve kendisi ile konuştuktan sonra Schiffner'in karşılaşmaya devam edecek durumda olmadığından 89. dakikada karşılaşmayı tatil etmeye karar verdi. Başının döndüğünden şikayet eden Schiffner'in ilk tedavisinin soyunma odasında yapıldığı, ardından Hamburg'daki hastaneye götürüldüğü kaydedildi. Hakeme bira bardağı attığı belirtilen kişinin yakalandığı da bildirildi. Deniz Aytekin, ilk yarıda da tribünlerden sahaya bozuk para ve çakmakların atıldığını belirterek, maç ile ilgili kararı spor mahkemesinin vereceğini söyledi.