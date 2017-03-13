Türk hacker grubundan Hollanda’ya siber saldırı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda seyahati sırasında yaşananlara karşı, Türk hacker grubu Cyber Warrior Akıncılar, Hollanda'ya ait pek çok devlet sitesine siber saldırı düzenledi.

Cyber Warrior Akıncılar grubu, Bakan Kaya'nın engellenmesi ve Hollanda'daki eylemlere yönelik polis müdahalesine tepki olarak, yüzlerce Hollanda sitesini hackledi.

Hackledikleri sitelere mesaj bırakan hacker grubu, sitelere Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini koyup "Ey Avrupa, Siz demokrasi insan hak ve özgürlüklerinden bahseder durursunuz ama Büyük Türkiye korkunuz gerçek yüzünüz olan sömürgeci, ırkçı ve faşist haçlı zihniyetinizi ortaya çıkardı. Biz Osmanlı'yız, Biz Türkiye'yiz, Biz Akıncılar'ız" şeklinde mesaj bıraktı.