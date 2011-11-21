Türk Hacı kafilesine Suriye'de saldırı: 2 yaralı

T24 - Türk Hacı kafilesini taşıyan otobüsler Suriye’de silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı.



Karayolu ile Hac vazifesini yerine getirmek için yola çıkan Türk Hacı kafilesi Suriye'de saldırıya uğradı.



Olayın yanlış yola giren şoförün kontrol noktasında yön sorması sırasında kaynaklandığı belirtildi.



Yapılan iki ayrı silahlı saldırıda, üç otobüs hasar gördü. Saldırıda Hacı adayı Emin Doğan ve araç şoförü Naci Özata yaralandı. Yaralılar Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bu arada, Emin Doğan, 7 Türk Hacı'nın Lübnan sınırında rehin alındığını da öne sürdü.



15 bin Hacı adayının Suriye üzerinden Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Hacı adayları, yol güvenliğinin alınmasını istiyor.





