Türk güvenlik yetkilisi: Rusya'dan yeni bir S-400 sevkiyatı gündemde değil

Ece Göksedef - BBC Türkçe

Rus yetkililerin, Türkiye ve Rusya’nın hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili yakın zamanda yeni bir anlaşma imzalayacağına yönelik açıklamalarına bir Türk güvenlik yetkilsinden yalanlama geldi.

Rusya’nın resmi silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un Direktörü Aleksander Mikheyey konuya ilişkin Rus haber ajansı Interfax'a, Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşmasının yakın olduğunu belirtmiş ve “Yakında resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” demişti.

Konuyla ilgili BBC Türkçe’ye bilgi veren bir Türk güvenlik yetkilisi, yeni bir anlaşma için herhangi bir görüşme yapılmadığını, yeni bir S-400 sevkiyatının gündemde olmadığını söyledi.

“Bu her zaman konuşulup yapılabilir ama şu an için böyle bir girişimimiz, talebimiz olmadı” diyen yetkili, şu an asıl gündemin Afganistan olduğunu ve Kabil Havalimanı için ABD ile Ankara’nın yakın işbirliği halinde çalıştığını hatırlattı. “Ruslar ya niyet beyanında bulunuyor ya da bu, ABD ile yaptığımız işbirliğini manipüle etmeye yönelik bir açıklama” yorumunda bulundu.

Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 satın almak için anlaşma imzalamıştı. 2,5 milyar dolar değerindeki ilk dört füze bataryasının teslimatı Temmuz 2019'da yapılmıştı.

NATO'nun ortak savunma sistemlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD Aralık 2020'de Türkiye'ye yaptırım uygulamıştı.