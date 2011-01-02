-TÜRK GÜREŞİNİN ARŞİVİNİ HAZIRLADI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 02.01.2011 - Serbest Güreş (A) Milli Takımı'nın eski antrenörlerinden Avni Tarhan, Türk spor tarihinde en büyük başarıların elde edildiği ata sporu güreşin tarihiyle ilgili hazırladığı arşiv çalışmasını tamamladı. Arşivde, Türk güreşçilerinin son 30 yıldır katıldığı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarının tamamı yer alıyor. Tarhan, 3 yıldır yaptığı çalışmaları tamamlayarak Türk güreşine gelecekte büyük hizmet edeceğine inandığı bir arşiv bıraktığını söyledi. Arşiv çalışmasına Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile eski başkan yardımcısı Avrupa şampiyonu Ahmet Ak'ın girişimleriyle başladığını hatırlatan Tarhan, ''Türk güreşinin en kapsamlı arşivini hazırladığımı düşünüyorum. Son 3 yılda 2 bin 78 adet görüntüyü bir araya getirdim'' dedi. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 37 altın madalyanın 28'inin güreşle kazanıldığını belirten Tarhan şöyle konuştu: ''Serbest stilde 5, grekoromende 2 kez olmak üzere toplam 7 kez takım halinde dünya şampiyonluğu kazanıldı. Dolayısıyla güreş, Türk sporu için çok önemli bir yerde duruyor. Buna karşılık güreş sporumuza ilişkin ciddi bir arşiv çalışmasının olmadığını gördüm. Yola da bu eksikliği gidereceğimi düşünerek çıktım. İlk olarak bende bulunan video görüntülerini bir araya getirdim. Ardından da federasyondan ve arkadaşlarımdan eksik olan görüntüleri temin ettim. Toplam 2 bin 78 görüntü üzerinde çalıştım ve görüntüleri bilgisayar ortamına aktardım. Hazırladığım güreş arşivinin genç güreşçilere, güreşe yeni başlayanlara ve milli takım kamplarındaki güreşçilerimize motivasyon için son derece faydalı olacağı kanaatindeyim. Bir de bu görüntülerin içinde Türk güreşini yönlendirebilecek, Türk güreşini uluslararası arenada başarıya taşıyacak unsurlar da var. Bu arşiv, Türk güreşini uluslararası arenada başarıya taşıyacaktır. Ayrıca arşivimiz antrenörlerimize de ışık tutacak.'' Türk güreşine önemli bir miras bıraktığına inandığını vurgulayan Tarhan, hiçbir federasyonun elinde olmayan bir arşivi Türk güreşine kazandırdığı için mutlu olduğunu vurguladı. Tarhan, Türkiye Güreş Federasyonu'nun arşivi en iyi biçimde değerlendirmesini diledi.