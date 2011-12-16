-Türk güreşinin acı kaybı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Fevzi Şeker, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Elmadağ'daki güreş kamp eğitim merkezinde, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün milli takım ile birlikte kampa giren Şeker, akşam antrenmanından sonra milli takım sporcuları ve antrenörlerle futbol maçı yaptı. Maç esnasında fenalaşan Fevzi Şeker'e ilk müdahale Elmadağ Hastanesi'nde yapıldı. Ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirilen Şeker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1962 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Şeker, güreşe 1974 yılında İstanbul Fatih Kulübü'nde başladı. İstanbul Tekel Spor, Tofaş SAS, Simtel Spor ve İskenderun Demirçelik Spor Kulübü'nde mayo giyen Fevzi Şeker'in, Balkan şampiyonalarında elde ettiği birçok derecesinin yanı sıra dünya 2'nciliği ve 3'üncülükleri bulunuyor. Şeker ayrıca, serbest stil 68 kiloda, 1983'te Macaristan ve 1985'te Almanya'da olmak üzere 2 gümüş, 1990 yılında da Polonya'da altın madalya kazandı. Fevzi Şeker'in kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri arasında tek ve çift dalma, koltuk altı geçme, boyunduruk çekme ve çırpma gösteriliyordu. Şeker, son olarak İstanbul'da eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki başarısızlığın ardından Güreş Federasyonu'nca istifasının istendiği yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Federasyon yönetimi, bu başarısız sonucun ardından serbest stilde antrenör arayışlarına girmiş, ancak daha sonra istifalarını istediği Fevzi Şeker ve ekibini yeniden göreve getirmişti.