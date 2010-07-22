-TÜRK GÜREŞÇİ NİGAR DÜNYA 3.OLDU BUDAPEŞTE (A.A) - 22.07.2010 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20 Temmuzda başlayan Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde, 120 kilodaki Türk greşci Bayram Nigar, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Toplam 75 ülkeden yaklaşık 800 güreşçinin iştiraki ile başlayan şampiyonada mindere çıkan Bayram Nigar, birinci turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Özbek rakibi Niyazov'u 2-0 (2-0,3-0) yendi. Üçüncü turda Rus rakibi Ogenesyan'a 2-1 (1-0,0-1,2-1) yenildi. Rus rakibinin finale yükselmesiyle Nigar repesaj maçına çıktı. Repesaj maçında Hırvat rakibi Coscevic'i 2-0 (2-0,1-0) yenen Nigar, bronz madalya mücadelesinde Belarus rakibi Kiryl Hryshcanka'yı 2-0 (1-0,1-0) yenerek dünya üçüncülüğüne ulaştı. Şampiyonada bir gün önce de 50 kiloda Tolgahan Karataş Türkiye'ye bronz madalya kazandırmıştı. Bugün mindere çıkan diğer üç Türk güreşçisi ise rakiplerine yenilerek şampiyonadan elendi. 55 kilo güreşçisi Kürşat Kiraz birinci turda Macar rakibi Daniel Megy'i 2-0 (1-0, 0-1,2-0) yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci turdaki Çinli rakibi Shengwei Zhou'ya 2-1( 2-1, 0-1,1-2) yenildi ve elendi. 66 kiloda Hakan Doğan ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda ev sahibi Macar rakibi Laszlo Szabo ile karşılaşan Doğan, rakibine 2-1 (1-0, 0-1, 2-1) yenilerek Kiraz ile aynı kaderi paylaştı. 84 kiloda Aslan Atem, birinci turda Japon rakibi Toru'yu 2-0 (2-0,3-0) yenmeyi başardı. İkinci turda Norveçli İsaksen'i de 2-0 (3-0,2-0) geçen Atem, üçüncü turda Gürcü Kakharbishvili'ye 2-1 (1-0,0-1,1-0) yenilerek elenmekten kurtulamadı.