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Dünya

TÜRK GRUPLARININ SINIRDAN GEÇİŞİ BAŞLADI RAS CEDİR (A.A)

26 Şubat 2011 16:15

-TÜRK GRUPLARININ SINIRDAN GEÇİŞİ BAŞLADI RAS CEDİR (A.A) - 26.02.2011 - Libya'nın kuzeybatısındaki Çukurova Grubu şantiyelerinde çalışan Türk vatandaşlarının Tunus'a geçişi başladı. Daha önce bazı belgelerinin eksik olması nedeniyle, Libya'dan çıkışlarına izin verilmeyen Türk vatandaşları, yaklaşık 150 kişilik gruplar halinde sınıra getiriliyor.  Tunus-Libya sınırındaki Ras Cedir kapısından bugün 500'e yakın Türk işçinin Tunus'a giriş yapması bekleniyor. İşçilerin bir bölümü pasaportsuz oldukları için, bir bölümü de belgeleri eksik olduğu için Libya sınırından iki kez geri çevrilmişti.

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