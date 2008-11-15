Türk görevliyi dinleseler bu bebek ölmeyecekti

Bebeklere kötü muamele skandallarıyla çalkalanan İngiltere’de ‘devlet kontrolü altındaki’ 3 çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak, bu ölümlerden daha önce yetkilileri uyanan Türk bakıcı önce görevinden atıldı, sonra da kendisine konuşma yasağı kondu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise, kendi gözetimlerindeki bir bebeğin ölümünden sorumlu tutulan Londra'nın Harringey Belediyesi’nin eski sosyal güvenlik çalışanı Kıbrıslı Türk Nevres Kemal’le konuşmayı başardı. Nevres Kemal, gazeteye yaptığı açıklamada, “Pişman değilim, aynı noktada olsam yine çocuklar için mücadele ederdim” dedi.Avukatına yapılan bütün görüşme başvurularını yanıtsız bırakan ve sadece evini bulmayı başaran birkaç İngiliz gazeteciyle konuşan Kemal, Daily Mail gazetesine yaptığı kısa açıklamada, Harringey Belediyesinde çocuklarla ilgili ihmallere itiraz ettiği için işten atıldığını, konuşmasına engel olunduğunu, o tarihten beri bir daha iş bulamadığını, hayatının mahvedildiğini bildirdi.Kendisi gibi ailesinin de cehennem hayatı yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Nevres Kemal, "Ancak şunu söylemeliyim ki, pişman değilim. Aynı noktada olsam yine çocuklar için mücadele ederdim. Harringey'in çocuklarının hatırına aynı şeyleri yeniden yapardım" dedi.14 yıllık sosyal hizmet görevlisi olarak, Harringey Belediyesinde 2004 yılının ağustos ayında 38 bin sterlin yıllık ücretle çalışmaya başladığını anlatan Kemal şunları söyledi:"Burada işe başladığımda da Harringey Belediyesinin çalışılacak en iyi yer olmadığını biliyordum. Ölümü skandal yaratan küçük Victoria Climbie de bu belediye tarafından gözden kaçırılmış bir vakaydı. Pek çok sosyal hizmet görevlisi burada çalışmak istemiyordu. Ama ben belki iyi bir şeyler yapabilirim umuduyla düşünmeden kabul ettim. İşimi yapmak ve çocukların korunduğundan emin olmak istiyordum."Nevres Kemal, kendisinin baktığı, 3-16 yaşlarındaki 7 çocuğun cinsel ve fiziksel istismara uğradığı ve devlet bakımı altına alınması gerektiği yolundaki raporların göz ardı edildiğini de hatırlatarak, kabine üyelerine yazdığı mektupların görmemezlikten gelinmesini de eleştirdi. Kemal, "Bu uyarılar dikkate alınsaydı bebek P'nin ölümü belki engellenebilirdi" dedi.Kemal, 6 ay önce belediyenin gözetimindeki 7 çocuğun ailelerine teslim edilmemesi gerektiğini yazarak ‘korkularını’ dile getirdiği mektubu 4 bakana gönderdi. Bu mektup dikkate alınmadığı gibi Türk uzman işinden oldu. Geçen yıl annesi ve sevgilisi tarafından işkenceyle öldürülen 17 aylık ‘Bebek P.’ ile ilgili soruşturmanın başladığı Manchester’da önceki gün yine 2 erkek çocuğun anneleri tarafından katledilmesi ortalığı karıştırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Nevres Kemal’in uyarı mektubu İngiliz basınının gündemine oturdu.