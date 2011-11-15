-Türk girişimciler Alman ekonomisini sırtlıyor ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Sayıları 2010 yılında 77 bin 200'ü bulan Almanya'daki Türk girişimciler toplam 36 milyar avroluk ciroya ulaştı. Aralarında Almanların da olduğu 355 bin kişiye istihdam sağlayan Türk girişimcilerin elde ettiği bu ciro, Almanya'nın 2011 bütçesinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Almanya'da yaşayan Türklerin Alman ekonomisindeki yeri ve önemini gösteren bir araştırmaya imza attı. ''Almanya'daki Türk Girişimciler'' adıyla yayımlanan araştırmaya göre, 1987 yılında 25 bin 500 olan girişimci sayısı 2010 yılında 77 bin 200'ü bulurken, 1987'deki 9,6 milyar avroluk toplam ciro, 2010'da 35,9 milyar avro oldu. Almanya'nın 2011 yılı bütçesi olarak belirlenen 370 milyar avronun yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen ciroya ulaşan Türk girişimciler, aralarında Almanların da olduğu 355 bin kişiye de istihdam sağladı. -Girişimcilerin yaş ortalaması 37- Yaş ortalamaları 37 olan Türk girişimcilerden yarıya yakını Alman vatandaşlığına sahipken, cinsiyete göre bakıldığında yüzde 75'inin erkek, yüzde 25'inin ise kadın olduğu görülüyor. 2 milyon 900 bin Türk'ün yaşadığı Almanya'da, 805 bin 500 Türk hanesi bulunurken, ortalama net hane geliri aylık bin 910 avro olarak gerçekleşti. Almanya'daki Türk girişimcilerin 1987 yılından 2010 yılına kadar sahip olduğu ekonomik güç, rakamlarla şu şekilde: -Ters göç büyümeyi yavaşlattı- TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya'daki Türk ekonomik gücünün artık eski hızında büyüyemediğini belirterek, bunda Almanya'daki ekonomik durgunluğun yanında Türklerin yavaş yavaş Türkiye'ye dönme eğilimlerinin etkili olduğunu söyledi. Türkler için Almanya'da en büyük tehdidin hızla yayılan ''İslami fobi'' ve yabancı karşıtlığı olduğunu ifade eden Şen, ''Eğer uygun yaşama ve çalışma ortamı olursa Türk girişimcilerin daha büyük başarılar yakalayacağını düşünüyorum. Türkler Almanya'ya artı değer katıyor. Rakamlarda da görüldüğü gibi genç Türk girişimciler yaşlanan Almanya'yı ekonomik açıdan sırtlıyor. İşte bu yüzden Merkel başta olmak üzere Almanlar Türklerin kıymetini daha çok bilmeli'' diye konuştu.