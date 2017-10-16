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Ekonomi

Türk girişimci bir ilki gerçekleştirdi

ANKARA, (DHA)  - TÜRKİYE'de attığı çiftlik yatırımcılığı alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan yeni projesiyle kısa zamanda tüm dünyada marka haline gelmeyi hedefleyen genç girişimci Oğuzhan Karakaya, aralarında ünlülerinde bulunduğu farklı meslek grup

16 Ekim 2017 20:05

ANKARA, (DHA)  - TÜRKİYE\'de attığı çiftlik yatırımcılığı alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan yeni projesiyle kısa zamanda tüm dünyada marka haline gelmeyi hedefleyen genç girişimci Oğuzhan Karakaya, aralarında ünlülerinde bulunduğu farklı meslek gruplarından oluşan yatırımcı profilini tek çatı altında toplamayı başardı.
Karakaya \"Günümüzde Türkiye\'de hayvancılık sektörü ile ilgili büyük bir boşluk var, ki yurt dışından yapılması planlanan hayvan ithalatı bunun en büyük göstergesidir. Malesef ülkemizde yeterli et ve süt üretimi yapılamıyor ve doğal olarak bu durum ilgili market reyonlarındaki fiyat etiketlerine yansıyor. Bu durum hem daha fazla ürün satmak isteyen üreticiyi hem de uygun fiyatla kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen tüketiciyi olumsuz etkiliyor. Yaşanan sorunun en büyük nedeni yaşam şartları, iş yükü gibi nedenlerle köyden kente göçlerin çokluğu ve haliyle hayvancılık sektörüne yeterince yatırım yapılmıyor olmasıdır. Biz şehir şartlarında yaşayan ve hiçbir iş yükünün altına girmek istemediği halde hayvancılık sektörüne yatırım yapmak isteyen kişilere bu fırsatı son derece pratik ve ekonomik olarak sunarak, zincirin kopmuş olan bu halkasının yerine geçiyoruz. Sektördeki karlılığın farkında olan ve yatırımını değerlendirmek isteyenlerin bir birilerine tavsiyesi sayesinde Yatırım Çiftliği projemiz  kısa zamanda büyük bir ilgi gördü.\" dedi. 

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