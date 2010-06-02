'Türk generaller intikam planı hazırlıyor'

T24- İsrail istihbaratının yakınlığıyla bilinen DEBKAfile internet sitesi, "Türk generalleri, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve dokuz ölümün imtikanını almak için planlar hazırlıyor" iddiasında bulundu.



Debka, "İsrail ile İran'ın liderliğindeki Suriye, Hizbullah ve Hamas arasında projeksiyonları yapılan savaş, birdenbire Türk-İsrail düşmanlığınca gölgelendi" dedi. Haberde şöyle devam edildi: "ABD Başkanı Barack Obama'nın çatlağı giderme çabasına karşın Türk generalleri, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve dokuz ölümün imtikamını almak için planlar hazırlarken, İsrail terörle savaşı nedeniyle bunları engellemeye mecbur, böylece ikisi açık çatışma eşiğine getiriliyor."