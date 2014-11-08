Türk generaldan Ermenistan'a doğru keskin nişancı eğitimi

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, Savunma Bakanlığı'nın davetlisi olarak geldiği Azerbaycan'da, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki askeri mevzileri ziyaret etti.



Üç gün önce geldiği Bakü'de üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından cephe hattına giden Aksakallı'ya, ziyaret ettiği askeri birlikte, ordunun savaş hazırlığı, askerlerin durumu ve son yıllarda orduda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



Aksakallı, daha sonra Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki ön mevzilere giderek burada nöbet tutan Azerbaycanlı askerleri ziyaret etti ve mevzilerde incelemelerde bulundu.

Dürbünle Ermeni işgali altındaki bölgeleri izleyen Aksakallı'ya, cephe hattında yaşanan gelişmeler ve Ermeni tarafının yaptığı ateşkes ihlalleri anlatıldı.



Nöbet tutan askerler için kısa bir konuşma yapan Tümgeneral Aksakallı, "Sizinle gurur duyuyorum. Hem sizin moralinizi hem de ordunuzun askeri araç ve gereçlerini, silahlarını çok iyi buldum. Buna çok sevindim. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan ve Türk askeri yenilmezdir. Savaşlarda bunu defalarca ispat ettik" dedi.

Aksakallı, daha sonra keskin nişancı ve havan topu eğitimi alan askerlerle görüşerek atış talimlerini izledi.

Eğitime katıldı

Askeri kaynaklar Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın önce Azerbaycan'da kurulu Özel Harekat Eğitim Birliği’ni ziyaret ettiğini belirtti. Aksakallı'nın burada Azeri subayların eğitimi hakkında bilgi aldığı, ayrıca eğitim yapılan yerde onlarla birlikte keskin nişancı eğitimine katıldığı; fotoğrafların da burada çekildiği vurgulandı.