Türk gemisine tutuklama: Denizcilerin koşulları köpekler için bile uygun değil, köle gibi çalıştırılıyorlar!

Mersin merkezli Türk denizcilik şirketi Anmar Uluslararası Nakliyat ve Denizcilik A.Ş.’ye ait ‘Munzur’ adlı Panama bayraklı yük gemisi mürettebata yapılan ‘kötü muamele’ nedeniyle Cornwall’daki Fowey Limanı’nda tutuluyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, gemi önce kontroller sırasında fark edilen teknik eksiklikler nedeniyle İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı tarafından bu ayın başında alıkondu. Ancak daha sonra ajanstan yetkililer; Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere 5 farklı ülkeden gelen 12 kişilik mürettebatın kötü muameleye maruz kaldığına şahit oldu.

Yetkililer, mürettebattan 5 kişiye işe başladıkları günden beri maaşlarının ödenmediğini söyledi. Ayrıca mürettebatın hijyenik olmayan koşullarda çalıştığı öne sürüldü. Mürettebatın dokuzu da artık gemide çalışmak istemediğini dile getirdi.

‘Köpek bile duramaz’

Gemi ay başından bu yana limanda demirli halde tutuluyor. Yetkililerin gemi sahiplerine mürettebata olan 35 bin dolarlık borçlarını ödemeleri için verdikleri süre ise önceki gün doldu. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) adına gemiyi ziyaret eden Darren Proctor, gemi sahiplerine dava açılacağını söyledi.

Proctor, “Gemideki yaşam koşulları berbat. 20 yıldır denizciyim. Bu şartlarda bir köpek bile duramaz. Geminin serbest bırakılması söz konusu değil. Bu durum modern zaman köleliğidir” dedi.

‘Yük almayı bekliyor’

Anmar Uluslararası Nakliyat ve Denizcilik A.Ş yetkilisi Nizam Koç, geminin ilk olarak pilot hatasından dolayı burnunun kumsala çarptığını, bu nedenle iki gün kontrol altında tutulduğunu söyledi. Koç, “Kumsala da gemiye de herhangi bir zarar gelmedi. Tutuklama olmayacağı söylendi ve sorun olmadığı için iki gün sonra bırakıldı. Uluslararası bayrağa bağlı olduğu için sertifikasyonunda süreyle ilgili bir sıkıntı vardı, daha doğrusu belgeleri bizdeydi ve kargolamıştık ancak geç ulaştığı için bu da sorun oldu” dedi. İşlemleri tamamlanan geminin İngiltere’den Mısır’a gideceğini belirten Koç, geminin İngiltere’de yük beklediğini dile getirdi. Koç, kuru yük gemisinin genel olarak Akdeniz, Karadeniz istikametinde çalıştığını, en çok İtalya ve Ukrayna’ya gittiğini ifade etti. Koç ayrıca, çalışma koşulları ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.