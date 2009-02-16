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Dünya

Türk gemisine saldırıyı Suudiler püskürttü

Korsanların bir Türk yük gemisine düzenlediği saldırıyı Suudi donanmasına ait fırkateynin püskürttüğü bildirildi

16 Şubat 2009 02:00

Korsanların Aden Körfezi'nde bir Türk yük gemisine düzenlediği saldırıyı Suudi Donanması'na ait fırkateyn püskürttü

Suudi resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan donanmasından El Riyad fırkateyni, Aden Körfezi'nde üç küçük korsan botunun saldırdığı "Yasa Ceyhan" adlı yük gemisinin imdat çağrısı üzerine yardıma gitti.

Fırkateynin yaklaşması üzerine korsanların botlarıyla kaçtığı belirtildi.

Fırkateynin bölgede korsanlıkla mücadele eden uluslararası donanma gücünde yer aldığı kaydedildi.

Giresun Fırkateyni yola çıkıyor

Somalili korsanlara müdahale için Aden Körfezi’ne asker sevki ile ilgili yetki tezkeresi uyarınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Giresun firkateyni Aden Körfezi'ne gitmek üzere yarın Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan hareket edecek.

TCG Giresun'u uğurlamak amacıyla yarın Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda saat 11.00 de bir tören yapılacak.

1851 sayılı Birleşmiş Milletler kararı uyarınca Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir temas grubu oluşturulmuş bu kapsamda oluşturulması planlanan uluslararası deniz gücüne Türkiye'den bir firkateyn görevlendirilmişti.

TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak söz konusu harekâta katılmak üzere, 2 adet AB-212 helikopteri, 1 adet Sualtı Taarruz Timi ve 1 adet Sualtı Görev Timini bünyesinde barındıran TCG Giresun Firkateyni görevlendirildi.

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