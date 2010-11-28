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TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI ANKARA (A.A)

28 Kasım 2010 13:58

-TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Denizcilik Müsteşarlığı, Türk bayraklı ''26 Ağustos'' isimli geminin dün Aden Körfezi geçişini tamamladıktan sonra Socotra adasının 150 mil kuzeydoğusunda deniz haydutlarının saldırısına maruz kaldığını ancak personelin gemide güvenli bir yere saklanmaları nedeniyle haydutların amaçlarına ulaşamadan gemiden ayrıldıklarını açıkladı. Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Aden Körfezi geçişini tamamlayan Türk bayraklı 26 Ağustos isimli geminin dün Socotra adasının kuzeydoğusunda deniz haydutlarının saldırısına maruz kaldığı bildirildi.  ''Gemi personelinin, gemide gizli ve güvenli bir yere saklanmaları neticesinde deniz haydutlarının amacına ulaşamadan gemiden ayrıldıkları'' belirtilen açıklamada ''Bugün sabah saatlerinde NATO bünyesinde görev yapan bir devriye gemisi, söz konusu gemiye ulaşmış olup gemideki personel ile iletişime geçilmiştir. Gemide yapılan güvenlik taraması neticesinde geminin emniyette olduğu ve gemi personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır'' denildi.

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