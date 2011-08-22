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Dünya

Türk gemisi tahliye için Bingazi'de BİNGAZİ (A.A)

22 Ağustos 2011 00:55

-Türk gemisi tahliye için Bingazi'de BİNGAZİ (A.A) - 21.08.2011 - Uluslararası Göç Örgütü tarafından Türk şirketinden kiralanan bir geminin yabancıların Libya'nın başkenti Trablus'tan tahliyesi için Bingazi'den bugün kalkabileceği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, BM'ye bağlı örgütün Türk şirketi AKGünler Denizcilik'ten kiraladığı geminin Bingazi limanında beklediğini belirtti. Örgütün yetkililerinden Martin Jerrett, güvenliğin sağlanabilmesi halinde çoğu Mısırlı, Bangladeşli ve Filipinli 300 yabancının tahliyesi için geminin bu akşam limandan ayrılabileceğini söyledi. Yetkili, Bingazi'ye getirilecek yabancıların Mısır sınırına kadar trenle gitmesinin planlandığını ifade etti.

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