Türk Gemisi Pınar Sicilya'ya yanaşıyor

İtalya ile Malta arasındaki uluslararası sularda iki tekne içinde bulunan 154 Afrikalı mülteciyi kartararak insanlık dersi veren Pınar isimli Panama bandralı Türk gemisine, Sicilya Adası'na yanaşması için izin çıktı.



İtalya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları yarafından ortaklaşa yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun girişimlerine karşın Malta'nın almamak için direndiği göçmenleri, İtalya almaya karar verdi. Karar, Başbakanlığın da onayıyla alınmıştır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İtalya'nın durumu Avrupa Birliği gündemine taşıyacağı ve Malta'nın uluslararsı kurallara uyarak, insanların korunması için üzerine düşeni yapmasının sağlanmasını isteyeceği bildirildi.



10 kişi hastaneye kaldırıldı



Pınar'ın Sicilya Adası'nda bulunan Agrigento kenti limanı Porto Empedocle'ye yanaşacağı bildirildi. Bu arada, gemide bulunanlardan sağlık durumu ağırlaşan 10 kişi sahil güvenlik botları tarafından gemiden alınarak Lampedusa Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlar arasında gemideki iki hamile kadından birinin de olduğu bildirildi.



Gemi gazetecileri de kurtardı



Bu arada üç İtalyan gazeteci de küçük bir tekneyle Pınar gemisine ulaşmaya çalıştı. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle motor durunca gazeteciler zor durumda kaldı. Bunun üzerine Pınar mürettebatı, İtalyan gazetecileri de gemiye alarak hayatlarını kurtardı. Gazeteciler, akşam haberlerine canlı telefon bağlantısıyla katılarak, gemidekilerin durumunu aktardı. Gazetecilerden Luigi Pelazza, "Gemidekilerin durumu gerçekten kötü. Mürettebat elinden geleni yapıyor, ama onlar da risk altında. Gemi şu anda Sicilya'ya doğru hareket ediyor" açıklamasında bulundu.

