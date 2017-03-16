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Türk gemisi Libya açıklarında battı, 7 kişi kayıp

İçinde 13 mürettabatın bulunduğu Türk kargo gemisinin Libya açıklarında battı

16 Mart 2017 21:42

Bir Türk kargo gemisi Libya açıklarında battığı. 6 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade ediliyor.

Libya sahil güvenliği, geminin limana 2.5 mil mesafede battığını belirtti. Geminin yükünü boşaltmak için Mısrata limanına demirlemeye çalıştığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle battığı kaydedildi.

Dalgaların 4 metreye kadar yükseldiğini belirten sahil güvenlik ekipleri, kayıp mürettebatı aramak için seferber oldu.

 

"Hava kötü, dalgalar yüksek..."


AFP, Türk kuru yük gemisinin batmasıyla ilgili açıklamayı Libya Donanma sözcüsü General Eyüp Kasım'ın yaptığını duyurdu. Olayın Misrata limanının birkaç kilometre uzağında yaşandığı iddia edildi. General Kasım, geminin kötü hava koşulları ve eski olması nedeniyle battığını belirtti. Kasım, "Yedi personeli arama çalışmaları sürüyor. Ancak deniz çok hırçın ve dalgalar yüksek" diye konuştu.
 

13 mürettebat bulunuyordu
 

Tınaztepe-S adlı Türk kuru yük gemisinde tamamı Türk 13 mürettebat bulunuyordu. Türkiye saati ile 12:30'da battığı belirtilen gemide bulunan 6 personel kurtarıldı. Geriye kalan 7 personelden ise henüz haber alınamadı. 

Kayıp mürettabatın bulunmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da devrede. 

 

Libya açıklarında batan Türk gemisiyle ilgili açıklama

 

Batu Denizcilik adına yapılan açıklamada, "Acentemiz ve sigorta temsilcilerimiz aracılığı ile bilgileri güncellemeye çalışmaktayız. Olayın nasıl cereyan ettiği ve personelimizin durumu hakkında elimize ulaşan tüm bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Şu an için başka bilgiye sahip değiliz. Şirket temsilcimizi olay yerine göndermeye çalışıyoruz. Vize meselesi çıkmazsa yarın Libya'da olacaktır. Kurtulan personelimizin tamamının sağlık durumunun yerinde olduğu bilgisine ulaştık. Umut ediyoruz ki kayıp olan personelimize de bir an önce ulaşırız. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ancak Libya hükümetinden sağlıklı bilgi almakta sıkıntı yaşadığımızdan, süreçle ilgili olarak elimizde olmayan sebeplerle detaylı bilgi paylaşamıyoruz" denildi.

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