Türk gemisi kaza yaptı

T24 - Türk yolcu gemisi Adriyatik'te yük gemisiyle çarpıştı. Kaza yapan Türk yolcu gemisinin "Ankara" olduğu belirtiliyor. Kazada 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.



Deniz Line'a ait Ankara feribotu Adriyatik Denizi'nde Malta bandıralı Reina 1 gemisiyle çarpıştı.



Üç bin tonluk Reina 1 kuru yük gemisi dün gece 01.00 sularında, Arnavutluk’un Durres limanının 30 kilometre açığında, Durres'ten Bari'ye doğru yaklaşık 200 yolcusuyla seyir halinde olan Ankara feribotuyla çarpıştı.



Kaza sonucu Armador Denizcilik'e ait Malta bayraklı, 78 metre uzunluğundaki Reina-1 yük gemisi batarken, 3 denizcinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.





