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Dünya

Türk gemisi karaya oturdu

Türk yük gemisi Kos Adası yakınlarında karaya oturdu

27 Aralık 2016 17:16

Ege Denizi’nde, teknik bir sorun nedeniyle bir Türk yük gemisi Kos Adası (İstanköy) yakınında karaya oturdu.

Tuzla Limanından Antalya’ya gitmekte olan ALCATRAS isimli Türk bandıralı geminin, dümeninde meydana gelen mekanik arıza nedeniyle sürüklenerek Kos Adası’na 100 metre kala sığı sularda karaya oturduğu öğrenildi.

Burun kısmında hafif hasar meydana gelen geminin 5 kişilik mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğu, yardım için Yunan sahil güvenlik botlarının kaza yerine sevk edildiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle zorlukla sürdürüldüğü, kaza nedeniyle deniz kirliliği yaşanmadığı kaydedildi.

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