Türk gemisi kaçırıldı, haber alınamıyor

T24 - Somalili korsanlar, Malta bayraklı kuru yük gemisini kaçırdı. 19'u Türk 21 mürettabatı bulunan gemiden henüz haber alınamadı.



Somalili korsanlar Malta bayraklı kuru yük gemisi Frigia'yı kaçırdı. Gemide 19'u Türk, 2'si Ukraynalı 21 mürettebat bulunuyor.

İsrail'den Tayland'a gübre taşıyan gemi, AB donanma gücünün devriye gezdiği bölge yakınlarında, korsanların kalesi Haradhere'nin yaklaşık 1600 kilometre uzağında kaçırıldı.



AB donanma gücünden Komutan John Harbour yaptığı açıklamada, kaçırma olayının Somali'dense Hindistan kıyılarına daha yakın bir noktada meydana geldiğini bildirdi.





'Haber alamıyoruz'



Kaçırılan geminin işletmecisi Karya Denizcilik Şirketinin Personel Müdürü Halil Kahraman, geminin kaçırıldığına inanmak istemediklerini belirterek, ''Ama haber de alamıyoruz'' dedi.



Kahraman, gemide bulunan ve Emiralem Beldesi'nin eski belediye başkanı olan ağabeyi Birol Kahraman'ın Frigia adlı gemide 2 yıldan bu yana başmühendis olarak çalıştığını, emekli bir subay olduğunu anlattı.





'İnanmak istemiyoruz'



Gemiden dün sabah saat 03.30'da alarm mesajı aldıklarını, bunun üzerine hemen firmaya giderek gemiyle irtibat kurmaya çalıştıklarını ancak, bağlantı kuramadıklarını dile getiren Kahraman şöyle konuştu:



''Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bilgi verdik. Geminin Hint Okyanusu açıklarından Somali'ye doğru ilerlediğini öğrendik. Gemideki hiçbir mürettebatla irtibat kuramadık. Gemi İsrail'den aldığı gübreyi Tayland'a götürüyordu. Gemide başmühendis olarak çalışan ağabeyim 1994-2004 yılları arasında 10 yıl Menemen'in Emiralem beldesinde belediye başkanlığı yaptı. Bir kızı var, eşinden boşandı.



Gemi, Hint Okyanusu açıklarında güvenli bölgede ilerliyordu. Kaçırıldığına inanmak istemiyoruz ama haber de alamıyoruz. Bizimle Somalili korsanların herhangi bir teması olmadı. Güvenli bir şekilde ağabeyime ve diğer personelimize kavuşacağımızı, başlarına bir şey gelmeyeceğini umuyoruz.''



Kahraman, babasının vefat ettiğini, annesinin de geminin kaçırıldığından haberinin olmadığını, gazetecilerle de annesini görüştürmediklerini ifade ederek, ''Televizyonu açmıyoruz. İlerde öğrenecek ancak, rahatsızlanmasın diye söylemiyoruz'' dedi.



Öte yandan gemide, Turgay Gürel'in 4. mühendis, Dursun Karabulut'un ise kaynakçı olarak görev yaptığı öğrenildi.





