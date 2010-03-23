Türk gemisi kaçırıldı

T24 - Somalili korsanlar, Hindistan açıklarında bir Türk gemisini kaçırdı. Açıklama Avrupa Birliği Deniz Gücü'nden geldi. Malta bandralı gemide bulunan 21 mürettebattan 19'u Türk, 2'si Ukraynalı.



Malta bandralı geminin adının "MV Frigia" olduğu açıklandı.

Türk gemisine saldırı, Deniz Gücü'nün faaliyet gösterdiği ve gemileri koruduğu alanın 400 deniz mili dışında gerçekleşti.

Bu, Somalili korsanların saldırılarının menzilini genişlettiğini gösteriyor.

CNN TÜRK'e açıklama yapan Avrupa Deniz Gücü Komutanı John Harbour, Türk gemisinin kaçırıldığını doğruladı.

Mürettebat ile henüz iletişim kuramadıklarını aktaran Harbour, "Gemi şu anda Tayland'a doğru ilerliyor. Durumu izlemeye devam edeceğiz" dedi.