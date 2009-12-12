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Türk gemisi batmamış!

İsrail'in Hayfa limanı açıklarında battı. Mürettebattan 1 kişi kurtarılırken, 12 kişi aranıyor.

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Hayfa limanı açıklarında batan geminin ,Türk gemisi olmadığı duyuruldu.

Ajansların 'Türk gemisi battı' şeklinde duyurduğu geminin Togo bayraklı olduğu bildirildi. İsrail medyası Hayfa Limanı yakınlarında batan geminin Türkiye'ye ait olduğunu duyurmuştu.

Ancak daha sonra İsrail ordusunun sözcüsü, geminin Togo bayraklı olduğunu Türkiye'den değil, Yunanistan'dan Hayfa'ya doğru gelirken battığını ifade etti.

Batan gemiden bir mürettabat kurtarılmıştı. Diğer 12 kişi ise İsrail donanması ve NATO'ya ait gemiler tarafından aranıyor.

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