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TÜRK GEMİLERİ LİBYA'DA ANKARA (A.A)

23 Mart 2011 22:20

-TÜRK GEMİLERİ LİBYA'DA  ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Deniz Kuvvetleri Komutanı Uğur Yiğit, Libya'daki operasyonla ilgili olarak, Türkiye'den 2 geminin Libya'da olduğunu, diğer 2 gemiyle denizaltının da hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktıklarını söyledi.  Yiğit, Pakistan Milli Günü kutlamasının gerçekleştirildiği Swiss Otel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki operasyon konusunda, tezkere çıktığında göreve başlamak için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.  Deniz Kuvvetleri Komutanı Yiğit, "2 gemimiz zaten Libya'da, diğer 2 gemi ve denizaltı da hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı" dedi.

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