'Türk gemileri doğalgaz bölgesinde ateş açtı'

T24 - İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka internet sitesi, Türk savaş gemilerinin Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail'in hak iddia ettiği Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarının bulunduğu bölgede ateş açtığını öne sürdü.



Habertürk'te yer alan habere göre, savaş gemilerinin İsrail’e ait “Leviathan” bölgesi ile Rumların sözde ‘ekonomik münhasır bölge’sinin ‘Afrodit’ olarak adlandırılan 12. parseli arasında kalan bölgede 21 Aralık’ta ateş açtığı savunuldu.

Olay rapor edilmedi



Site, İsrail ve Rum Kesimi’nin olayı rapor etmediğini buna karşılık iki ülkenin de bölgeye takviye deniz gücü gönderdiğini kaydetti.

İsrail anlaşmayı iptal etti



Olaya taraflardan ilk tepkiyi Rum lideri Dimitris Hristofyas’ın verdiğini belirten site, Rum liderin cuma günü yaptığı açıklamada, “Eğer Türkiye hücumbot diplomasisi ve bölgenin polis şefliğini oynamaya devam ederse, bunun en başta Kıbrıs Türkleri olmak üzere, bölgedeki Türk nüfusu için kötü sonuçları olacak” şeklindeki sözlerine yer verdi. Haberde, İsrail’in 22 Aralık’ta, Türk ordusuna yaptığı 90 milyon dolarlık askeri izleme sistemi satışına ilişkin anlaşmayı iptal etmesinin de, doğalgaz yataklarıyla ilgili Ankara’ya uyarı niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Dışişleri: Bilgi yok



Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise Debka’nın iddiasıyla ilgili, bir bilgi bulunmadığını söyledi.