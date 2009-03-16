Türk gecesinin galibi Hido

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcular Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf, 105-87 ile Orlando Magic olurken, Hidayet 10, Mehmet Okur ise 3 sayı kaydetti.



Amway Arena'da 17 bin 461 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, 37 dakika sahada kalan Türkoğlu, 10 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt üretti. Magic'den Dwight Howard 28 sayı, 14'ü savunma olmak üzere 20 ribaunt ve 1 asistle maçın yıldızı olurken, Rafer Alston da 16 sayı, 6 asist ve 3 ribauntla etkili bir oyun sergiledi.



Detroit Pistons maçında sakatlanmasının ardından, Chicago Bulls ve Washington Wizards maçlarına çıkamayan Türkoğlu, bu maçta formasına kavuştu.



Jazz'da Mehmet Okur 13 dakika kaldığı sahada 3 sayı, 2 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın en skoreri olan Carlos Boozer'ın 23 sayı, 13 ribaunt ve 2 asisti de yenilginin önüne geçemedi. Deron Williams'ın 11, Cj Miles'ın 10 sayısı da Utah ekibini kurtaramadı.



Magic, maçın ilk çeyreğini 30-20 önde bitirirken, devre de bu takımın 57-43 lehine tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 85-67 önde bitiren Magic, sahadan da 105-87 galip ayrılmayı başardı.



Güneydoğu grubunun lideri durumunda olan Magic, bu sezon çıktığı 66 maçta 49 galibiyet, 17 yenilgi aldı. Kuzeybatı grubunda üçüncü sırada yer alan Jazz'ın ise 41 galibiyeti, 16 yenilgisi bulunuyor.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



Toronto Raptors - Indiana Pacers: 110-87



Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 98-80



Detroit Pistons - Memphis Grizzlies: 84-89



Milwaukee Bucks - Boston Celtics: 86-77



Philadelphia 76ers - Miami Heat: 85-77



Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks: 107-100



Washington Wizards - Sacramento Kings: 106-104



Cleveland Cavaliers - New York Knicks: 98-93



Golden State Warriors - Phoenix Suns: 130-154



Los Angeles Clippers - New Jersey Nets: 107-105



Lige, yarın TSİ sabaha karşı yapılacak 5 maçla devam edilecek

