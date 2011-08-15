-Türk gazetecilerin Kenya'daki zorlu yolculuğu DADAAB MÜLTECİ KAMPI (A.A) - 15.08.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'nden Kenya-Somali sınırında bulunan Dadaab Mülteci Kampına gitmek üzere silahlı korumalar eşliğinde yola çıkan Türk gazeteciler, yaklaşık 16 saat süren zorlu yolculuğun ardından kampa ulaştı. Giyecek ve su bulabilmek amacıyla binlerce insanın aç ve susuz, günlerce yürüdükten sonra ulaştığı mülteci kamplarından birisi olan Dadaab'da açlık ve susuzlukla mücadele eden insanları görüntülemek üzere Nairobi'nden sabah saat 04.00'te İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile yola çıkan ve Anadolu Ajansı ekibinin de içinde yer aldığı Türk gazeteciler, ilk olarak Garissa kentine ulaştı. Garissa kentinde bir süre dinlendikten sonra yola çıkan gazetecileri taşıyan iki araçtan birisi olan midibüs, kampa yaklaşık 70 kilometre mesafede arıza yaptı. Silahlı korumalar eşliğinde yolculuk eden gazeteciler, sorunun devam etmesi ve aracın kuma saplanması nedeniyle yaklaşık yarım saat yolda beklemek zorunda kaldı. Daha sonra yoluna devam eden midibüs, birkaç kilometre gittikten sonra tekrar arızalanarak kuma saplanınca, araçta bulunan gazeteciler İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleriyle birlikte gruba eşlik eden silahlı korumalara ait arazi araçlarıyla kampa gönderildi. İki araca alınan 15 gazeteci, yaklaşık 16 saat süren zorlu bir yolculuktan sonra Dadaab Mülteci Kampına ulaştı. 8 gazeteci ise yer olmadığı için ikinci bir kafileyle 21 saat süren yolculuğun ardından kampa ulaşabildi. Bu arada, aynı güzergahtan Birleşmiş Milletler'e ait çok sayıda araçla kamplara yardım ve su tankerleri ile su götürüldüğü de gözlendi. Kamp ile Garissa kentine ulaşımı sağlayan yolun geceleri güvenlik gerekçesiyle özel durumlar dışında kullanılmadığı da bildirildi.