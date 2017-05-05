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Dünya
Deutsche Welle

Türk gazeteciler Merkel'den net tavır bekliyor

Alman basınına konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Avrupa’nın mülteci akınını frenlemek için Erdoğan’a ihtiyaç duyduğunu, Merkel'in bu yüzden eleştiriden kaçındığını kaydetti.

05 Mayıs 2017 15:45

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Türkiye’deki basın özgürlüğü ve demokrasi için yeteri kadar çaba sarf etmemekle suçladı. Schwäbische Zeitung adlı gazeteye konuşan Kuleli, "Merkel pragmatik getiriyi demokratik değerlerin üzerinde tutuyor. Bu şoke edici” ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti ve diğer Avrupa Birliği (AB) politikacılarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uzun süre desteklediklerini belirten Kuleli, Avrupa’nın mülteci akınını frenlemek için Erdoğan’a ihtiyaç duyduğunu, Merkel ve diğer liderlerin bu yüzden eleştiride bulunmaktan imtina ettiğini kaydetti.

Türkiye’de yaklaşık 160 gazetecinin, ülkedeki kötü durum hakkında haber yaptığı için tutuklu olduğunu anlatan Kuleli, ülkede gazetecilerin sadece bir kez eleştirel haber yapabileceğini, zira ardından tutuklanacaklarını kaydetti.

TGS Genel Sekreteri, bir derece bağımsız haberciliğin sadece ana akım medya dışında mümkün olduğunu ve bunun da ‘bir iki televizyon kanalı, üç dört gazete ve birkaç internet sitesi’ ile sınırlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık işleyen bir demokrasiye sahip olmadığını dile getiren gazeteci, zira vatandaşların bağımsız bilgiler aracılığıyla fikrini oluşturmasının bir demokrasinin ayrılmaz parçalarından biri olduğunu, ancak insanların Facebook'ta ya da başka alanlarda açıkça görüşlerini dile getirmekten giderek daha fazla korktuğunu kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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