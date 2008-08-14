Türk gazeteciler böyle vuruldu

GAZETECİLERİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ AN...

Ölümle burun buruna gelen gazetecilerin bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tutan askerler daha sonra da kameramanı tekmeliyor.Askerler gazetecilerin çığlıklarını duymalarına rağmen ateş etmeye devam ediyor. Saldırının şiddeti ise kurşun yağmuru bittiğinde ortaya çıkıyor.Bugün İstanbul’a gelen gazeteciler saldırı anını şöyle anlatmışlardı:Saldırıda başından yaralanan Levent Öztürk, "Yaşadıklarımıza takdiri ilahi diyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Vurulduktan sonra bilincimizi kaybetmemeye çalıştık. Ne yapabileceğimizi düşündük. Arkadaşlar bana olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı" diye konuştu.Hilmi Hacaloğlu ise "Saldırı sırasında ben hemen eğildiğimi hatırlıyorum. Ölüme daha önce bu kadar yaklaşmamıştım. Güray gömleğini sallamaya başladı. Pres diye bağırmaya başladık. Saldırmak amacıyla orada olmadığımızı anlatmaya çalıştık. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Hastanede iyi davranıldı. İfademizi aldılar" dedi.Cumhur Çatkaya ise saldırı sırasında kayıtta olduğunu söyleyerek, "Yolda ilerlediğimiz sırada ben kayıttaydım. Birden kurşunlar gelmeye başladı. Kameramın arkasına saklandım. 2-3 kurşun kamerama isabet etti" dedi.Yaralı gazeteciler Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ambulanslara alınarak çıkartıldı. Saldırıda yaralanan Öztürk ve Ervin ambulansla Alman Hastanesi'ne kaldırıldı.