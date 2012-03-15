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Türk gazeteciler 5 gündür kayıp

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de kaybolan Türk gazeteciler için her türlü girişimi yaparak, onların sağ salim dönüşleri için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

15 Mart 2012 12:32

 

T24 - Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için İdlib şehrine giden Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilcisi ve Milat Gazetesi yazarı Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun'a 5 gündür ulaşılamıyor.
 
Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu, 5 Mart'ta Suriye'ye giriş yapan arkadaşlarından 10 Mart'tan beri bilgi alamadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. Konya'da konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, gazetecilere ulaşmak için gerek Suriye yönetimi gerek ilgili taraflar nezdinde yoğun girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

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