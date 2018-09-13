Türk futbolunun Taçsız Kralı 27 yıldır yok: Bizi sevenleri üzmeyelim baba...

​1957 yılında Fenerbahçe ikinci başkanı Müslüm Bağcılar Metin Oktay ile bir gazinoda buluşur. Bir çek uazatır ve "Rakamı sen yaz metin" der "Yeter ki fenerbahçe forması giy".. -Bizi sevenleri üzmeyelim baba, bizi sevenlere ihanet etmeyelim

Bu sözlerin sahibi Türk futbolunun efsane ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay 27 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

"Galatasaray’ın bir galibiyetinden sonra arkadaşlarla gece Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nda yemek yiyorduk. Metin ilerleyen saatlerde ‘ben kalkıyorum’ deyince masadaki arkadaşlar karşı çıktı. Hep birlikte ‘buradan başka bir gazinoya gideceğiz’ diyerek, bizden ayrılmaması için çok çalıştık. O kadar diretmemize rağmen bizleri dinlemedi. ‘Gitmem lazım’ dedi. Ve gitti... Arkasından Metin Oktay’ın köprüden geçerken trafik kazası yaptığı haberi geldi. O gece tüm ısrarımıza rağmen aramızdan ayrılmayıp bizimle diğer gazinoya gitmiş olsaydı, belki bugün bile aramızda olacaktı."

Takım arkadaşı Turgay Şeren, Metin Oktay ölmeden bir kaç saat önce onunla geçirdiği vakti böyle anlatıyordu.

Metin Oktay kimdir?

13 Eylül 1991 tarihinde 55 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oktay, futbola adımını 1951 yılında ilk kez İzmir'de attı.

Attığı goller ve oynadığı oyunla 1954 yılında İzmirspor'a transfer oldu ve profesyonel kariyerine başladı. Sadece 1 sezon oynadığı İzmirspor'u İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve gol kralı oldu.

Artık büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan Metin Oktay, 1955 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Zaten Galatasaraylı olan efsane isim, buraya transfer olur olmaz genç yaşına rağmen üç defa üst üste gol kralı oldu ve 1956-57, 1957-58 sezonlarında şampiyon olan Galatasaray'a büyük katkı sağladı.

Türkiye Süper Ligi'nin başlangıcı olarak sayılan ve 1959 yılında kurulan Milli Lig'e de damga vurdu. Lig kurulduktan sonraki ilk 3 sezonun gol kralı olan Metin Oktay, kısa sürede Galatasaray'ın efsaneleri arasına ismini yazdırmıştı bile.

1969 yılında emekli olduktan sonra Galatasaray'ın teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda ise Kaloperovic'le beraber görevden ayrıldı. 1972 yılında ise yine Kaloperovic'in yardımcısı olarak Bursaspor'da çalıştı. Sezon ortasında yardımcılıktan teknik direktörlüğe getirildi ve tek teknik direktörlük deneyimini Bursaspor'da yaşadı. 1972-73 sezonunun sonunda ise görevi sonlandı.

Daha sonra Galatasaray'da yöneticilik, gazetelerde spor yazarlığı yaptı. Kendi hayatını anlatan 'Taçsız Kral' isimli filmde oynadı.

13 Eylül 1991'de ise Boğaziçi Köprüsü çıkışında trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Kulüpler Metin Oktay'ı unutmadı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bugün üç büyük ezeli rakip 27 yıl önce hayatını kaybeden futbolun 'Taçsız Kralı'nı unutmadı.

"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." (Fenerbahçe)

"Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ı vefatının 27. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz" (Beşiktaş)