'Türk futbolunun bazı kötü alışkanlıkları var'

T24 - 2009-2010 sezonu sonlarında Federasyon'un ağır ithamlar altında kaldığını ve belli maçlar etrafından fırtınalara koparıldığını hatırlatan Futbol Federasyon başkanı Mahmut Özgener, kemikleşen bazı davranışların artık klasikleştiğini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, skorlara dayalı günlük başarılar için değil, meyveleri yıllar sonra alınabilecek uzun vadeli projeler için de aynı dikkati ve çabayı gösterdiklerini bildirdi.



Mahmut Özgener, Sheraton Otel'de yapılan TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2009-2010 sezonunun hem TFF, hem de tüm futbol ailesi için ilginç ve çarpıcı gelişmelerin yaşandığını, yıllar sonra da hatırlanacak bir sezon olduğunu ifade etti.



Türkiye'ye ve dünyaya bakıldığında son 20 yılda yaşanan süratli gelişim ışığında büyük bir hızla değişen ve her alanında yeniden yapılanan futbolun, Türkiye'de de sağlıklı bir şekilde büyümesi için TFF'nin aralıksız çalıştığını belirten Özgener, ''Bu çalışma ile hedeflenen kusursuz bir gelişim için birbirinden çok farklı görevleri aynı başarıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Sadece skorlara dayalı günlük başarılar için değil, meyveleri yıllar sonra alınabilecek uzun vadeli projeler için de aynı dikkati ve çabayı gösteriyoruz'' diye konuştu.



Özgener, Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütme, düzenleme ve denetlemenin, dünyadaki diğer futbol organizasyonlarıyla karşılaştırıldığında zorluk derecesinin yüksek bir görev olarak karşılarına çıktığını kaydetti.





'Bazı kötü alışkanlıkları var'





Türkiye'de futbolun ''bazı kötü alışkanlıklarının'' olduğunu söyleyen Özgener, ''Geçtiğimiz sezon sonu yaklaştıkça yine açıklamalar birbirini kovaladı, belirli maçlar etrafında gerilim fırtınaları yaratıldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak belirli anlarda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu müdahaleler zaman zaman yanlış yorumlandı. Taraflı olmakla suçlanarak ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldık'' dedi.



Yaşananları, TFF Yönetim Kurulu sıfatıyla göreve talip olduklarında göze aldıklarını, yaşanacağını tahmin ettikleri şeyler olduğunu ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Liglerimizde bazı davranış biçimlerinin artık klasikleştiğini biliyor, kemikleşen bazı alışkanlıkların bir-iki yıl içinde tümden değişmesini zaten beklemiyorduk. Tüm yaşananlara rağmen bize yasalarla verilen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Birçok radikal kararlarla, sorunsuz ve kamuoyundaki soru işaretlerini silecek icraatlarda bulunduk.''





'En çok yine hakemler konuşuldu'





Sezon boyunca en çok konuşulan konunun yine hakemler olduğunu vurgulayan Özgener, Dünya Kupası'na da bakıldığında hakem hatalarının sadece Türkiye'de bir sorun olmadığını artık herkesin gördüğünü düşündüklerini söyledi. Özgener, giderek hızlanan, daha çok atletik yetenek gerektiren ve küçük-büyük ayrımının yavaş yavaş ortadan kalktığı futbol ortamında hakemliğin de ciddi bir revizyon yaşamak zorunda olduğunu vurguladı.





'Profesyonel hakemlikte Türkiye, İngiltere'den sonra 2. ülke olacak'





Özgener, Yeni MHK Talimatı'nın en önemli maddelerinden biri olan bu konu ile birlikte Türkiye'nin, İngiltere'den sonra profesyonel hakemliğe geçecek ikinci ülke olacağına dikkati çekerek, ''Bu sayede hakemlerimiz sadece futbola ve mesleklerine konsantre olarak maçlara daha rahat çıkma şansı yakalayacaklar. Talimat ile birlikte sadece hakemlerimiz değil MHK de profesyonelleştirilmiş oldu. Tüm bu gelişmelerle MHK Talimatı, Avrupa ülkelerinin önünde bir düzenleme haline geldi'' diye konuştu.





