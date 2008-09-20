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Spor

Türk Futbolu'nun acı günü

Futbol Federasyonu Üst Klasman Temsilcilerinden Enver Üstündağ, göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

20 Eylül 2008 03:00

Malatya'dan Futbol Federasyonu temsilcisi olarak görevlendirildiği Pazar günü oynanacak Giresunspor- Kasımpaşa maçı için Giresun'a gideken Enver Üstündağ'ın kullandığı otomobil, Ordu'nun Ünye ilçesi Tekkiraz mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden sürücü hayatını kaybederken, eşi Hatice Üsütündağ ve oğlu A.Ü. yaralandı. 

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, A.Ü. Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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