-Türk futbolunda yabancı teknik adam damgası İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 53 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 18'inde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor. Lig tarihinde geride kalan 53 sezonda, şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var. Eski Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi. Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi. Ligde görev yapan en başarılı Türk teknik direktörler, Ahmet Suat Özyazıcı ile Fatih Terim olarak tarihe geçti. Her iki teknik adam da ligde 4'er şampiyonluk sevinci yaşadı. -Birch, Milne ve Daum- Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu. Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-1995'de Beşiktaş'ı, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, 3'er şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar. -Milne'in rekoru- Ligde şimdiye dek düzenlenen 53 sezonda 35 şampiyonluğa imza atan toplam 22 yabancı teknik adam içinde Gordon Milne'in ayrı bir yeri bulunuyor. İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda aralıksız 6,5 sezon görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'de bir Birinci Lig takımını en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı. -Mustafa Denizli tarihe geçti- Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, lig tarihine de damgasını vuran isim oldu. Denizli, ''3 Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik adam unvanını aldı. -Kaleperoviç, Stankoviç, Lucescu ve Daum- 54. sezonuna girmeye hazırlanan ligde şimdiye dek 4 teknik adam, çalıştırdığı 2 ayrı takımın başında da şampiyonluk yaşadı. Eski Yugoslav antrenörlerden Tomislav Kaleperoviç, 1968-1969 sezonunda Galatasaray'ın, 1977-1978 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında teknik adam olarak lig şampiyonluğu yaşadı. Branko Stankoviç ise 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe, 1985-1986 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaştı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu da 2001-2002'de Galatasaray, 2002-2003'de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman teknik adam Christoph Daum, 1994-1995 sezonunda Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğa, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe ile ulaşarak, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. -Teknik direktör değişikliğiyle gelen şampiyonluklar- Ligin geride kalan 53 sezonundan sadece 3'ünde, sezon içinde teknik direktörünü değiştiren bir takım şampiyonluğa ulaşabildi. 1975-76 sezonunda Trabzonspor, 2007-2008 sezonunda Galatasaray ve 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş, sezon içinde teknik heyetini değiştirmesine rağmen, mutlu sona ulaşmayı başardı. -Sağlam ve Kocaman- 1959'da başlayan lig tarihinde hem futbolcu, hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan sadece 2 isim bulunuyor. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hem futbolculuk, hem de teknik adamlık kariyerinde bu başarıya ulaşan iki isim olarak ön plana çıktı. -Son 4 sezonda Türkler güldü- Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyan takımları bu başarılarını Türk teknik adamlarla yaşadı. 2007-08 sezonunda Galatasaray, Alman Karl Heinz Feldkamp'ın gidişinin ardından sezonu Cevat Güler'le şampiyon olarak kapadı. 2008-09 sezonunda Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve gelen Mustafa Denizli ile mutlu sona ulaştı. 2009-10 sezonunda Bursaspor Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihinde ilk kez şampiyon olurken, geride kalan 2010-11 sezonunda ise Fenerbahçe, eski futbolcusu Aykut Kocaman ile ipi göğüslemeyi başardı. -53 sezonda 36 futbolcu ''gol kralı'' oldu- Süper Lig'de geride kalan 53 sezonda 31'i Türk, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 36 futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını kazandı. Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla ''Gol Kralı'' unvanını alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor. Ligin ilk ''Gol Kralı'' Galatasaraylı Metin Oktay, son ''Gol Kralı'' ise Fenerbahçeli Alex de Souza oldu. Ligin en çok gol atan toplam 36 futbolcusu, 15 ayrı takımdan çıkarken, Fenerbahçe 15 kezle, en çok bu unvana sahip futbolcuları kadrolarında bulunduran takım oldu ve ezeli rakibi Galatasaray'ı (14) geride bıraktı. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise 3'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı. Lig tarihinin geride kalan 53 sezonunda, ''Gol Kralları'' içinde en fazla golle bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak oldu. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. Ligin 53 sezonluk geçmişinde sadece 6 kez tahta çıkan yabancı ''Gol Kralları'', son 5 sezonun ise 4'ünde zirvede yer aldı. 2006-2007 ve geçen sezon Alex de Souza, 2008-2009 sezonunda Milan Baros, 2009-2010 sezonunda Aziza Makukula tacı takan isimler oldu. -En erken golü Darryl Bevon Roberts attı- Süper Lig'de bilinen en erken golü, 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad-Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı. Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlisporlu Roberts, aynı zamanda lig tarihinin bilinen en erken golünü kaydetmiş oldu. Ligde bundan önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006 tarihinde Sivas'ta yapılan ve Kayserispor'un 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.