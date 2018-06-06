Türk futbolunda Ümit Kayıhan üzüntüsü

İSTANBUL,(DHA)

İzmir\'in Türk futboluna kattığı en önemli değerlerden biri olan 64 yaşındaki teknik direktör Ümit Kayıhan, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan Ümit Kayıhan\'ın vefatı üzerine, \"Türk futboluna uzun yıllar teknik direktör ve futbolcu olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan\'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Ümit Kayıhan\'a Allah\'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz\" açıklaması yapıldı.

GALATASARAY

Tecrübeli teknik direktör Ümit Kayıhan\'ın vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınlayan Galatasaray, \"İzmir ve Türk futbolunun önemli değerlerinden Ümit Kayıhan\'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ümit Kayıhan\'a Allah\'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz\" ifadelerine yer verdi.

ALTAY

İzmir\'in köklü ekiplerinden Altay Kulübü de Ümit Kayıhan\'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlarken, \"Camiamızın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Kayıhan Hakk\'ın rahmetine kavuşmuştur. Kayıhan ailesi başta olmak üzere büyük Altay ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun\" ifadeleri kullanıldı.

ALTINORDU

Altınordu Kulübü ise tecrübeli teknik adamın vefatı üzerine resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

\"1982-1985 yıllarında formamızı giyen, eski yöneticilerimizden Riyaz Kayıhan\'ın oğlu teknik direktör Ümit Kayıhan\'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.\"

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübünce Kayıhan\'ın vefatı nedeniyle yapılan açıklamada ise \"2009-2010 ve 2010-2011 futbol sezonlarında takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürütmüş olan Türk Futbol Tarihinin önemli teknik adamlarımdan Ümit KAYIHAN hocanın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere; spor camiası ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun\" ifadelerine yer verildi.

BURSASPOR

Bursaspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, \"Eski teknik direktörlerimizden Ümit Kayıhan\'ın vefat haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz\" ifadelerine yer verdi.

ANTALYASPOR

Daha önce Antalyaspor\'da da görev alan Ümit Kayıhan\'ı unutmayan Akdeniz ekibi ise yayınladığı başsağlığı mesajında, \"Kulübümüzde de görev yapmış olan Teknik Direktör Ümit Kayıhan\'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Kayıhan\'ın ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz\" ifadelerine yer verdi.

DENİZLİSPOR

Denizlispor Kulübü de Ümit Kayıhan\'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrendikleri belirterek, Kayıhan\'a Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

TRABZONSPOR

Ümit Kayıhan\'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: \"Ülkemiz futboluna uzun yıllar teknik direktör ve oyuncu olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan\'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ümit Kayıhan\'a Allah\'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.\"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında ise, \"Ümit Kayıhan\'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Yüce Allah\'tan rahmet, Türk futboluna, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.

GÖZTEPE

Göztepe\'de uzun yıllar görev alan Ümit Kayıhan\'ın vefat haberinin ardından bir mesaj yayınlayan kulüp,

\"Göztepe\'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan, 2000-2001 sezonunda takımımızı Süper Lig\'e taşıyan Türk futbolunun değerli ismi Ümit Kayıhan\'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz\" açıklamasına yer verdi.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Kulübü de, Ümit Kayıhan\'ın 1988-1989 ve1993-1994 sezonlarında teknik direktör olarak kulüpte çalıştığını anımsatarak, \"Türk futbolunun ve İzmir\'in değerli futbol adamlarından Ümit Kayıhan\'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz\" ifadelerini kullandı.

