Türk futboluna Eto'o kredisi!

Hürriyet yazarı Kenan Başaran, Türk futbolu ile ilgili bir gelişmeyi açıkladı. Başaran'ın yazısına göre, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor'da yaptığı etkiyi dikkate alan Aktifbank, 2-3 menajerle temasa geçip Türkiye'ye gelme olasılığı bulunan yıldız oyuncuları tespit edecek. Ardından kulüplere, “Bu futbolcuyu alırsanız size kredi veririm” teklifi yapılacak; oyuncuya da, “Türkiye'ye gelirsen ödeme sorunu yaşamayacaksın, çünkü teminatı ben veriyorum” diyecek.

Kenan Başaran'ın 'Bankadan futbolcu alma devri' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

Aktifbank, artık kulüplere futbolcu da önermeye başlamış! Yaptığım araştırmaya göre detaylar şöyle:

Eto’o’nun Antalyaspor’da yarattığı etki Aktifbank’ı harekete geçiriyor.

Etki şu: Daha önce 500 kombine satan Antalya, Kamerunlu yıldızı alınca bu sezon 16 bin kombine sattı.

Aktifbank da bunun üzerine iki üç menajerle iletişime geçiyor.

Bu menajerler, Türkiye’ye gelme olasılığı yüksek olan yıldız futbolcuları tespit edecek.

Son görüşmeyi de banka yapacak. Banka futbolcuya, “Türkiye’ye gelirsen ödeme sorunu yaşamayacaksın, çünkü teminatı ben veriyorum” diyecek.

Futbolcu, "Gelirim" derse, banka bu sefer özellikle Anadolu kulüplerine gidip, "Bu yıldız oyuncu Türkiye’de oynarım diyor. Siz de almak isterseniz, size kredi sağlarım" diyecek.

Buna ‘Yıldız futbolcu kredisi’ adı veriliyor. Elbet, büyük kulüpler de isterlerse bankanının verdiği bu ‘hizmet’ten faydalanabilecek.