-TÜRK FUTBOLU DÜŞÜŞTE İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Futbolda 2010 yılının dünyada en güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde Türkiye Süper Ligi 19. sırada gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), dünyada futbolda ileri gitmiş ülkelerdeki spor yazarları ve otoritelerin oylarıyla belirlediği seçime göre Spor Toto Süper Lig, 2009 yılına oranla 9 basamak birden gerileyerek, 596 puanla 19. sırada yer aldı. IFFHS'nin, 1991 yılından bu yana yaptığı yıllık değerlendirmede Türkiye Ligi 2000 yılında 8. sırayı elde ederek bu bugüne kadarki en iyi dereceyi alırken, 2009'da ise 10. sırada yer bulmuştu. -İSPANYA LİGİ ZİRVEYE ÇIKTI- IFFHS'nin değerlendirmesinde İspanya Ligi ''La Liga'', 1092 puanla 2010'da dünyanın en güçlü ligi unvanını aldı. 2009'un birincisi İngiltere Premier Ligi 1039 puanla ikinci sıraya gerilerken, 2009'u 5. tamamlayan İtalya Ligi ''Serie A'' da 1021 puanla üçüncü sıraya yükseldi. -DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK 20 ULUSAL LİGİ- IFFHS'nin değerlendirmesine göre 2010 yılında futbolda dünyanın en güçlü ilk 20 ulusal ligi sıralaması şöyle sıralandı. /* Ulusal Lig Puan ---------- ---- 1-İspanya 1092 2-İngiltere 1039 3-İtalya 1021 4-Brezilya 982 5-Almanya 932 6-Fransa 884 7-Arjantin 861 8-Portekiz 789,5 9-Hollanda 787,5 10-Ukrayna 709 11-Belçika 703 12-Meksika 690 13-Ekvador 662,5 14-Rusya 660 15-Yunanistan 636,5 16-Peru 624,5 17-Danimarka 613,5 18-Paraguay 611 19-Türkiye 596 20-Şili 585,5 -Kolombiya 585,5 */