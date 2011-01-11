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Spor

Türk futbolu düşüşe geçti!

Futbolda 2010 yılının dünyada en güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde Türkiye 19. sırada gösterildi.

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Futbolda 2010 yılının dünyada en güçlü ulusal ligleri değerlendirmesinde Türkiye Süper Ligi 19. sırada gösterildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), dünyada futbolda ileri gitmiş ülkelerdeki spor yazarları ve otoritelerin oylarıyla belirlediği seçime göre Spor Toto Süper Lig, 2009 yılına oranla 9 basamak birden gerileyerek, 596 puanla 19. sırada yer aldı.

IFFHS'nin, 1991 yılından bu yana yaptığı yıllık değerlendirmede Türkiye Ligi 2000 yılında 8. sırayı elde ederek bu bugüne kadarki en iyi dereceyi alırken, 2009'da ise 10. sırada yer bulmuştu.


İspanya ligi zirveye çıktı

IFFHS'nin değerlendirmesinde İspanya Ligi ''La Liga'', 1092 puanla 2010'da dünyanın en güçlü ligi unvanını aldı.

2009'un birincisi İngiltere Premier Ligi 1039 puanla ikinci sıraya gerilerken, 2009'u 5. tamamlayan İtalya Ligi ''Serie A'' da 1021 puanla üçüncü sıraya yükseldi.


Dünyanın en güçlü ilk 20 ulusal ligi

IFFHS'nin değerlendirmesine göre 2010 yılında futbolda dünyanın en güçlü ilk 20 ulusal ligi sıralaması şöyle sıralandı.

Ulusal Lig           Puan

----------           ----

1-İspanya            1092

2-İngiltere          1039

3-İtalya             1021

4-Brezilya            982

5-Almanya             932

6-Fransa              884

7-Arjantin            861

8-Portekiz            789,5

9-Hollanda            787,5

10-Ukrayna            709

11-Belçika            703

12-Meksika            690

13-Ekvador            662,5

14-Rusya              660

15-Yunanistan         636,5

16-Peru               624,5

17-Danimarka          613,5

18-Paraguay           611

19-Türkiye            596

20-Şili               585,5

  -Kolombiya          585,5


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