Türk futbolu Avrupa'da son sıralarda

T24 - UEFA’nın raporuna göre, Spor Toto Süper Ligi'nin 'marka değeri'nin Avrupa'da son sıralarda yer aldığını gösterdi.





En çok kazanan 20 kulüp arasında Türk kulübü bulunmazken, en çok zarar eden 20’de 2 kulüp yer aldı. Azerbaycan, Ukrayna ve Güney Kıbrıs’la beraber transferde en çok zarar eden ülkelerden biri olan Türkiye, 5 milyonluk İskoçya’da maçlara yılda 3.3 milyon kişi giderken, 75 milyonluk Türkiye’de 3 milyon kişi gidiyor.

UEFA, Avrupa liglerinin mali durumunu ve seyirci istatistiklerini karşılaştıran bir rapor yayımladı. 2009-2010 sezonunun verileri baz alınarak hazırlanan raporda Türkiye Süper Ligi en borçlu 6’ncı lig olarak yer alırken, maçlara giden seyirci ortalamasında da Avrupa 12’ncisi oldu.

UEFA’ya göre Süper Ligi’teki kulüplerin toplam borcu 250 milyon Euro düzeyinde. İngiliz kulüpleri 4 milyar Euro’ya yaklaşan borç toplamı ile açık ara lider. Türkiye de Borç Ligi’nde İspanyollar, İtalyanlar ve Portekizliler ve Danimarkalıların arkasından geldi.



Seyircide Avrupa 12’ncisi

Türkiye Süper Ligi maçlarını ise statlarda ortalama 9 bin 996 seyirci izliyor. Bu da Türkiye'yi Avrupa’da 12’nci yaptı. UEFA’nın verileri, geçtiğimiz sezon Türkiye’de 3 milyon taraftarın Süper Lig maçlarına gittiğini gösterdi.

Oysa bu sayı Almanya ve İngiltere gibi gerçek futbol ülkelerinde 13’er milyonla bizden tam 10 milyon kişi daha fazla. Üstelik 11 milyonluk Belçika’da 3.3 milyon, 5 milyonluk İskoçya’da ise yılda 3.1 milyon taraftar lig maçlarına gidiyor.



Türkler maça gitmeyi sevmiyor

Türkiye’deki tribünlerin ancak yüzde 50’si doluyor. 24 bin 738 ortalama ile en fazla seyirciye oynayan takım Fenerbahçe bile maçlarına 38 bin kişi çeken Alman 2. Lig takımı Hertha’ya geçildi.

UEFA, seyirci ortalamaları dışında ülkelere göre statların doluluk oranlarını da açıkladı. Bizim için bu konudaki veriler çok sağlıklı olmasa da raporda Türkiye’deki statların doluluk ortalaması yüzde 50 olarak gösterildi. Ve bu ortalama sonuçla Türkiye, rakamları net olmayan Rusya ile birlikte 14’üncü sırada yer aldı. Buna karşılık Avrupa’da tribünlerin en fazla dolduğu lig beklendiği gibi Premier Lig oldu. İngilizler statlarının yüzde 92’sini doldururken, Hollandalılar yüzde 90, Almanlar da yüzde 88 doluluk oranı ile oynadı.

Aynı verilere göre Türkiye’de en fazla biletli seyirciye oynayan takım 24 bin 738’lik ortalaması ile Fenerbahçe. Ancak Barcelona’nın 78 bin, Dortmund’un 77 binlik seyirci ortalamaları düşünüldüğünde bu rakam da çok mütevazı kalıyor. Son olarak Almanya’da bir 2. Lig takımı olan Hertha Berlin’in de bu sezon evinde 38 bin 825 ortalama seyirciye oynadığını hatırlatalım.



İngilizler her yıl Türkiye'den 100 milyon Euro fazla kazanıyor

UEFA’nın yayınladığı rapora göre, Spor Toto Büper Lig’de mücadele eden her bir Türk kulübünün yıllık geliri ortalama 21 milyon Euro. Ancak bu rakam, İngiltere Premier Lig ortalamasının tam 101 milyon Euro gerisinde. Ancak yine de Türkiye Süper Ligi, takım gelirleri açısından Avrupa’nın 8’inci ligi oldu. Yeni yayın ihalesi ile takımları yıllık 23 milyon Euro gelir elde eden Rusları ve 24 milyon Euro kazanan Hollandalıları sollayarak 6’ncı sıraya çıkmak da muhtemel. Ancak kulüp başına 52 milyon Euro geliri olan 5’inci durumdaki Fransa'ya yetişmek mümkün görünmüyor.



Gelirlerin % 60’ı futbolculara gidiyor

Türk kulüpleri gelirlerinin yüzde 60’ını oyuncu ücretleri için harcayarak dengeli bir dağılım iziyor. Gelir-ücretler dengesinde % 120’lik oranla ipin ucunu kaçıran Sırp ve Gürcüleri zor günler bekliyor. Diğer ligler arasında İtalyanlar gelirlerinin yüzde 72’sini, İngilizler 62’sini, Almanlar ise 52’sini ücretlere harcıyor.



Transferde en çok zarar eden 4. ülke Türkiye

Mali tablolarda Türkiye ile ilgili en çarpıcı istatistik, transfer faaliyetlerinin kulüp karına etkisi alanında. Türk kulüpleri futbolcu alım-satımından kar katkısı sağlayamadığı gibi yüzde 12 oranında zarar etmiş görünüyor. Bu alanda en fazla transfer zararı yaşayan Azerbaycan, Ukrayna ve Danimarka’dan sonra 4’üncü sırada Türkiye var.



Oyuncu ihraç edilemiyor

Kulüp kârında transferin katkısını en çok yaşayan ülkeler ise Hırvatistan, Sırbistan, Gürcistan ve Çek Cumhuriyeti gibi dışarıya çok fazla futbolcu ihraç eden ligler.



Her 4 Türk kulübünden 1’i zarar ediyor

Spor Toto Süper Lig kulüpleri, UEFA’nın “Benchmark” raporunda mali açıdan pek parlak olmayan bir istatistikte de başrollerde. Avrupa futbolundaki verilere göre, Türkiye Ligi’ndeki kulüplerin yüzde 25’inin harcamaları, gelirlerini aşmış görünüyor. UEFA, ülke federasyonlarının gönderdiği bilgiler ışığında Avrupa’nın en çok zarar eden 20 kulübünden 2’sinin Türk kulübü olduğunu belirtiyor. Ancak isimlerini vermiyor. Bu tablo, UEFA kriterleri açısından da Türk takımları için uyarı niteliğinde.