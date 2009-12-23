Türk futbolcusu her yerde oynar

T24 - Galatasaray kaptanı Arda Turan, Avrupa'da ve özellikle Liverpool'da oynamayı çok istediğini bildirdi.





Arda, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sezonu çok erken açtıklarını ve takımlarındaki milli oyuncu sayısı nedeniyle yeteri kadar dinleme fırsatı bulamadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



''Önce çok üst düzey bir form grafiği oldu ama sonraki düşüşün çok normal olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var, kötü oynarken de kazanabilmek çok önemli bazı durumlarda bunu yapamadık. Bazı durumlarda sıkıntılar oldu. Oyun anlamında iyi olup skoru alamadığımız maçlar oldu. Kazanabileceğimiz, puan alabileceğimiz maçları kaybettik. İlk yarıyı bitirdiğimiz yerden çok memnunum açıkçası. Galatasaray'ın her zaman ligin son 6-7 haftasına girdiğinde şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Çok yetenekli bir takımız, formumuz yükseğe çıktığında da şampiyonluğun en büyük adayı olacağımıza inanıyorum.''



Galatasaray ile yaşıyorum



Galatasaray'ın başarılı olmasını çok istediğini anlatan yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

''Her attığımız golden sonra en çok sevinen oyuncu benimdir. Genç yaşta bir sorumluluk var üstümde. Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Genç yaşta şampiyon olan takımın kaptanı olmayı çok istiyorum. Gerçekten Galatasaray ile yaşıyorum. Takımın başarılı olmasını en çok isteyen oyunculardan bir tanesiyim. Benim hayatım, yaşantım Galatasaray. Ben hiçbir zaman söylenenlere kulak asmıyorum. Beni yakından tanıyanlar bilirler, Galatasaray için nasıl yaşadığımı, onu nasıl sevdiğimi. Takım kazandığı zaman benim için sorun yok. Hani bir futbolcu, yerine başkası oynadığı zaman içinden, 'Birazcık kötü oynasın da kıymetim anlaşılsın' der ya, ben kendi içimde bunu bile yendiğimi düşünüyorum. Yani ben tribünde de olsam, kenarda da olsam, sahada da olsam benim için tek önemli olan şey Galatasaray'ın kazanması.''



Çok mutluyum



Arda Turan, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''O kadar mutluyum ki, hayatım boyunca böyle şeyleri hayal etmiştim. Hayal ettiğim şeyi kaybetmemek içinde çok çalışıyorum. Ama bazen tabii ki ben artık Galatasaray takım kaptanıyım, her zaman eskisi gibi gülemem. Tabii ki kendi doğallığımdan hiçbir şey kaybetmiyorum ama daha ağır başlı olmam gerekiyor. İnsanlar büyüdükçe kendini geliştirmeli'' görüşünü dile getirdi.



Arda, kaptanlığın kendisine ağır geldiği ve mutsuz olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını dile getirerek, ''Takım arkadaşlarım, hocam, Galatasaray Kulübü başkanı benden memnunsa neden ağır gelsin'' dedi.



Türk futbolcusu her yerde oynar



Türkiye'de çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu ve bunların yurt dışında oynayamayacağı yönündeki eleştirilere katılmadığını anlatan Arda Turan, ''Türkiye'nin futbolcusu her yerde oynar. Bu mentaliteden kurtulmamız lazım. Ligimizden 10 tane futbolcu inanıyorum ki, İngiltere liginde bile oynar. Hem de çok iyi oynar. Saha şartları mükemmel, top mükemmel. Burada 5 tane statta belki biraz iyi zemin var. Orada her statta iyi zemin var. Avrupa Şampiyonası'nda 20 maç oynasak 15'ini iyi oynarız, keyif veririz. Çünkü sahalar güzel, zeminler güzel''dedi.



Liverpool'da oynamayı çok isterim





Galatasaray'da başarılı olduktan sonra Avrupa'da top koşturmayı istediğini vurgulayan Arda, sözlerini ''İşlerimi bitirdiğim zaman da büyüklerimiz gerekli kararı verecektir. Ama Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Oynayıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Takım olarak Liverpool'da oynamayı çok isterim. Çünkü hem taraftar kültürü olan bir kulüp hem de formasının kırmızı olması beni çekiyor'' diye tamamladı.

