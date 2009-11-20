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Spor

Türk futbolcuların ismi şikeye karıştı!

Almanya'da gündeme gelen bahis skandalı Türkiye'ye de sıçradı.

20 Kasım 2009 02:00

Almanya'da gündeme gelen bahis skandalı Türkiye'ye de sıçradı.

Berliner Morgenpost'un haberine göre bazı milli futbolcularımızın da bu şike skandalına adları karıştı.

Almanya'da patlayan bahis skandalı bu kez Türkiye'ye de sıçradı. Berliner Morgenpost'un haberine göre aralarında Süper Lig ve 1.Lig maçlarının da bulunduğu bazı maçlar için Asya'daki firmaların açtığı bahislere Almanya üzerinden büyük paralar yatırıldı ve maçlar manipule edildi. Gazete uluslararası bir çetenin beş üyesinin Berlin'de tutuklandığını, bunu 10 ülkede 15 tutuklamanın izleyeceğini duyurdu. Bir emniyet yetkilisinin operasyonu "Profesyonel futbol tarihinin en büyük skandalı. Bu deprem, futbola olan inancı uzun süreli sallayacak" diye yorumladığını duyuran gazete, Berlin'de gözaltına alınanlar arasında daha önce hakem Robert Hoyzer üzerinden yürütülen manipulasyonlarda rol oynayan isimler olduğunu duyurdu.

Uçar: Gelişmeleri izliyoruz

Bochum'daki soruşturmaya UEFA'nın da destek ve bilgi verdiği bildirildi. Suçlananlar arasında futbolcu, teknik adam, hakem ve yöneticiler bulunuyor. Gazete, Türkiye'deki manipulasyonlara bazı önemli milli futbolcuların da adlarının karıştığını kaydetti. Spor Toto Teşkilat Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Süper Lig maçlarıyla ilgili bir usulsüzlük yok" diye konuştu.

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