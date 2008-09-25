Türk futbolcu sahada kalp krizinden öldü

Karşılaşmanın 43. dakikasında fenalaşan 26 yaşındaki Sivaslı Akkaynak, takım arkadaşlarına 'Başım dönüyor, bana su verin'' dedikten sonra yere yığılıp kaldı. Sahada yaklaşık 1,5 saat süren tıbbi müdahalenin ardından Mainz Üniversite Kliniği'ne kaldırılan genç futbolcu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Milliyet gazetesinin haberine göre, 2006 yılında Bekir Gürbüz ile birlikte Mainz Ditib Türkgücü'nün kurulmasına ön ayak olan başkan Abdülkadir Işıktaş, üzüntülerinin çok derin olduğu belirterek, şöyle konuştu: "1.FC Willy Wacker karşılaşmasına sevinç içinde çıkmıştık. Çünkü 6 maçta, 6 galibiyet ile liderdik. Bu karşılaşmada da 2-0 öndeydik. İkinci golü, üç rakip oyuncuyu çalımlayarak Ufuk atmıştı. Bu golden 5 dakika sonra 43. dakikada yere yığıldı. Hemen ambulans, ardından doktor geldi. Sahada 1,5 saat kadar ilk yardım yapıldı. Doktor, kalp krizi geçirdiğini söyledi. Kalp kapakçığı kapandığı için beyni su toplamış. Bu suyu vücudun 12 saat içinde tıbben çekmesi gerekiyormuş. Fakat bu olmadı. Yaşam destek ünitesine bağlanan Ufuk Akkaynak, beyin ölümünün ardından makineden çekildi. Allah'ın taktiri ilahisi gerçekleşti."Takım arkadaşı kaleci Ramazan Ertuğrul, "Takımın ruhu ve beyni gitti. Çok üzgünüz, olayı bire bir sahada yaşamış olarak hep gözümün önüne geliyor. Onu unutmamız mümkün değil, daha 2 hafta önce 7.9.1982 doğumlu arkadaşımızın doğum gününü kutlamıştık. 'Takımı bir üst lige taşıyacağım, hiçbir şeyi dert etmeyin. Sahada kendinizi oyuna verin yeter' diyerek bize moral ve destek veriyordu" gözyaşı döktü.Bir ilaç fabrikasında çalışan ve babasından ayrı yaşayan annesi Gül, kardeşleri Esra ve Derya ile birlikte oturan Ufuk Akkaynak'ın cenazesi, dün öğle namazına müteakip ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Sivas'a götürüldü. Talihsiz genç, Sivas'ın Gürün ilçesinde bugün toprağa verilecek.Bundesliga takımlarından Köln'de kaptanlık yapan Ümit Özat da, 29 Ağustos'ta oynanan maçın 30. dakikasında bir anda yere yığılmıştı. Gözleri dönen ve dili boğazına kaçan Ümit'e doktorlar anında müdahale etmiş, dili boğazından çıkarılan ve kalp masajı yapılan Ümit, derhal oyundan alınarak hastaneye götürülmüş ve hayati tehlikeyi atlatmıştı.