T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk fotoğrafçının rüşvet paylaşımı Tacikistan'da 25 polisi gözaltına aldırdı

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, Mehmet Genç'in paylaşımı üzerine yapılan araştırmada 25 İçişleri Bakanlığı mensubuna ulaşıldığı ve kişilere idari ceza uygulandığını bildirdi

01 Eylül 2017 00:15

Türk fotoğrafçı Mehmet Genç, sosyal medya hesabından Tacikistan gezisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Rotasız Seyyah ismiyle bilinen Genç, "Onlarca ülke gezdim ama Tacikistan polisi kadar rüşvet peşinde olan polisleri başka hiçbir ülkede görmedim" yazınca Tacikistan İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Instagram’da Rotasız Seyyah ismiyle tanınan fotoğrafçı Mehmet Genç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tacikistan’da bulunduğu dönemde trafik polislerinin rüşvet alma olayına şahit olan Türk gezgin bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımı ihbar olarak gören Tacikistan yetkilileri harekete geçti. Rüşvet operasyonu sırasında 25 polis göz altına alınarak disipline sevk edildi.

Tacikistan İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, Türk fotoğrafçı ve seyyah Mehmet Genç’in “Rüşvet almayan polis yok” makalesini değerlendirdiğini ve yapılan araştırmalar sonucunda 25 İçişleri Bakanlığı mensubuna idari ceza uygulandığını bildirdi.

ETİKETLER

mehmet gençtacikistanrüşvetpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24