Türk fotoğrafçının rüşvet paylaşımı Tacikistan'da 25 polisi gözaltına aldırdı

Türk fotoğrafçı Mehmet Genç, sosyal medya hesabından Tacikistan gezisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Rotasız Seyyah ismiyle bilinen Genç, "Onlarca ülke gezdim ama Tacikistan polisi kadar rüşvet peşinde olan polisleri başka hiçbir ülkede görmedim" yazınca Tacikistan İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Instagram’da Rotasız Seyyah ismiyle tanınan fotoğrafçı Mehmet Genç sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tacikistan’da bulunduğu dönemde trafik polislerinin rüşvet alma olayına şahit olan Türk gezgin bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımı ihbar olarak gören Tacikistan yetkilileri harekete geçti. Rüşvet operasyonu sırasında 25 polis göz altına alınarak disipline sevk edildi.

Tacikistan İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, Türk fotoğrafçı ve seyyah Mehmet Genç’in “Rüşvet almayan polis yok” makalesini değerlendirdiğini ve yapılan araştırmalar sonucunda 25 İçişleri Bakanlığı mensubuna idari ceza uygulandığını bildirdi.