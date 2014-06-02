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Dünya

Türk foto muhabiri Ukrayna'da ölümden döndü

Ukrayna'da Rus yanlıları tarafından alıkonulan AA foto muhabiri Ali Atmaca, tutulduğu binanın Ukrayna ordusu tarafından bombalanması üzerine kaçmayı başardı

02 Haziran 2014 21:14

Ukrayna'nın doğu kenti Lugansk'taki olayları izleyen Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Atmaca, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından alıkonuldu. Harkov'dan Lugansk'a giden Atmaca'nın bulunduğu otobüs, kente 20 kilometre mesafedeki kontrol noktasında Rus yanlısı ayrılıkçılarca durduruldu. Otobüstekilerin kimliklerini kontrol eden ayrılıkçılar, Atmaca ile yanındaki bir Türk vatandaşın pasaportlarına el koydu ve otobüsten indirdi. Lugansk'ta "istihbarat birimine götürüleceklerini" söyleyen Rus yanlısı ayrılıkçılar, Atmaca'nın fotoğraf makinesi ile eşyalarına da el koydu.

AA'da yer alan habere göre, Atmaca ile beraberindeki Türk vatandaşı, istihbarat birimi olarak kullanılan binadayken, sabah saatlerinde ayrılıkçılarla çatışma yaşayan Ukrayna ordusu hava harekatı başlattı. Ukrayna uçaklarından atılan bir bomba iki Türk vatandaşının tutulduğu binaya isabet etti.

Ayrılıkçılar telaşla binayı terk ederken, Atmaca da fotoğraf makinesini alarak binadan kaçmayı başardı.

 

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