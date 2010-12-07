-TÜRK FİRMASINDAN İSRAİL'E YARDIM ÖNERİSİ TEL AVİV (A.A) - 07.12.2010 - İsrail'deki en büyük inşaat firmaları arasında ilk sıralarda yer alan Yılmazlar şirketi, Karmel dağlarındaki yangının ardından, bölgenin temizlenmesi ve rehabilitasyonu çalışmalarına işgücüyle katkıda bulunabileceğini bildirdi. Yılmazlar, İsrail hükümeti yetkililerine, İsrail'de çalışan işçilerinin bir bölümünü bu çalışmalar için, bir ay süreyle, karşılıksız olarak seferber edebileceğini iletti. Yılmazlar İnşaat'ın İsrail'deki Genel Müdürü Ahmet Arık, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, İçişleri bakanlıkları ile diğer ilgili birimlere birer yazı gönderdiklerini belirterek, ''Biz burada 15 senedir iş yapıyoruz. Binlerce işçimiz buradan ekmek yedi. İsrail'in kuzeyinde yaşanan bu felaketin yaralarının sarılmasına bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Bu hem vicdani, hem de insani bir borçtur'' dedi. Arık, İsrail'deki taraflara, halen ülkede bulunan işçilerinin toplamının yüzde 10'u kadar bir bölümüyle rehabilite çalışmalarına katılma önerisi yaptıklarını; 70-80 civarındaki işçilerini, herhangi bir ücret ödenmeksizin, Karmel dağlarındaki yangın bölgesinin temizlenmesi ve bu bölgelerin yeniden rehabilite edilmesi, yeşillendirilmesi çalışmalarına gönderebileceklerini ilettiklerini anlattı. Önerinin kabul edilmesi halinde, bu işçilerin bölgeye taşınması, gerekli tüm lojistik faaliyetler ve ekipmanlar da Yılmazlar tarafından sağlanacak. Arık, işçilerinin de bu yardım için hazır olduklarını dile getirdi. İsrail'deki yangın, Karmel dağlarında 50 bin dönüm dolayında ormanlık alanı, bu alandaki yerleşim ve köylerde yüzlerce evi harap etmişti. İsrail hükümetiyse, yangının ardından, yanan alanların rehabilitasyonu ve buralarda yangından etkilenenler için tazminat ödenmesine ilişkin bir dizi önlemin alınması kararına varmıştı.